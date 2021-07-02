Жили в куче мусора: в Харьковской области у матери забрали четырех детей

Жили в куче мусора: в Харьковской области у матери забрали четырех детей

Дети жили в непригодных для жизни условиях.

В Харьковской области инспекторы ювенальной превенции вместе с соцслужбами и представителями местной власти совершили рейд по неблагополучным семьям. Так, в одной из семей было изъято четырех детей.

Об этом сообщают в ювенальной превенции ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что вчера, 1 июля, во время рейда инспекторы отправились в проблемную семью. Дети жили среди мусора и в антисанитарных условиях.

К многодетной матери уже ранее были замечания относительно невыполнения родительских обязанностей. Предупреждения не подействовали — женщина условия проживания детям не улучшила, поэтому на этот раз детей изъяли из семьи.

"На женщину составлен административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В настоящее время детям ничего не угрожает", — рассказали в ювенальной превенции.

Напомним, что в Одессе будут судить супругов, которые небрежно относились к детям. В результате их 8-месячная дочь умерла от бронхопневмонии, а 2-летний сын начал отставать в развитии.

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