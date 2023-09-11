Жили в лесу и планировали побег на резиновой лодке: как мужчины в Винницкой области хотели избежать мобилизации

Уклонистов из Харькова и Одессы задержали.
Украинские пограничники в Винницкой области задержали 5 украинцев и одного жителя Молдовы. Уклонисты хотели незаконно пересечь украинскую границу во избежание мобилизации.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Пограничники отдела "Ямполь" у реки Днестр обнаружили 5 украинцев и одного гражданина Молдовы. Трое жителей Харькова и двое одесситов пытались скрыться из Украины. Их переправлял 44-летний житель Молдовы.
Украинцы прибыли к границе и почти двое суток скрывались от пограничников в лесополосах. Их там ждал "лодочник" из Молдовы, который за 2 тысячи долларов хотел на резиновой лодке переправить их через Днестр. Однако уклонистов и дельца заметили украинские пограничники и задержали.
В отношении граждан Украины, совершивших админправонарушения, предусмотрено ст. 204-1 КУоАП, составлены протоколы, дела направлены в суд. Также по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК пограничники направили сообщение в полицию.
Гражданину Молдовы следователи Нацполиции вручили подозрение в совершении преступления по ч.3 ст. 332 УК. За такое преступление ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет.
Напомним, в Закарпатской области пограничники Мукачевского отряда задержали 56 мужчин, которые попытались незаконно пересечь границу в Венгрию и Румынию.
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