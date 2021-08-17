Жили за шкафом и под кроватью: в Кривом Роге в квартире нашли 20 летучих мышей (фото)

Жили за шкафом и под кроватью: в Кривом Роге в квартире нашли 20 летучих мышей (фото)

Летучих мышей выловили и выпустили в лесополосу.

В г. Кривой Рог на улице Мистецкой в квартире поселились летучие мыши. Владелец помещения вызвал спасателей.

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Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на ГСЧС Криворожского района.

Как отмечается ориентировочно 20 летучих мышей поселились в квартире: они жили за шкафом и под кроватью. Сначала владелец помещения пытался бороться с летучими мышами самостоятельно, однако впоследствии он вызвал спасателей.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Они выловили летучих мышей и выпустили их в лесополосу.

Напомним, в Днепре мужчина в варварский способ лишился краснокнижных летучих мышей.

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