Жилищная субсидия: какие документы нужны для оформления после изменения правил / pixabay.com

Изменены правила назначения субсидий: как не остаться без помощи на коммуналку

Изменены правила назначения субсидий: как не остаться без помощи на коммуналку

Порядок назначения жилищной субсидии претерпел определенные изменения. Для получения помощи на оплату коммунальных услуг изменился пакет обязательных документов. Какие документы нужны для оформления субсидии в 2021-2022 – читайте в материале ТСН.ua.

Пакет документов для оформления субсидии в 2021-2022

С 1 мая 2021 года, чтобы получить жилищную субсидию, гражданин Украины должен предоставить следующие документы:

Также читайте Кто может остаться без пенсионных выплат в 2022 году из-за требований к пенсионному возрасту

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

заявление о назначении и предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг;

о назначении и предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг; декларация о доходах и расходах лиц, желающих получить помощь.

В некоторых случаях для назначения жилищной субсидии могут потребоваться дополнительные данные и документы:

договор об аренде (наеме) жилья (если он есть);

справка о доходах (если в декларации указаны доходы, данные о которых отсутствуют в ПФУ или ГФС);

документы, подтверждающие, что лицо не проживает по месту своей регистрации; Также читайте Поверка счетчиков воды и тепла – кто должен платить за поверку

справки, подтверждающие, что лицо на данный момент находится на территории другой административно-территориальной единицы из-за лечения, работы, длительной командировки, обучения и т.д. (в том числе, если у вас есть легализованные в Украине документы о получении страхового стажа в другой стране);

справки, подтверждающие, что лицо оплачивает предоставление жилищно-коммунальных услуг в другом помещении;

акты обследования материальных и бытовых условий хозяйства (в поселковом, сельском и городском совете);

договор на аренду жилья в другом месте.

Субсидию назначают с того месяца, когда лицо подала заявление на его оформление и получило согласие на получение помощи.

Бланки для оформления субсидии 2021-2022: образцы заявления и декларации

Для заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии можно воспользоваться этим образцом.

Для заполнения декларации о доходах и расходах лиц, желающих получить пособие на оплату коммунальных услуг, воспользуйтесь этим образцом.

Возможно также оформление субсидии онлайн на портале "Дія". Для этого подается заявление, подписываемое электронной подписью.