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Изменены правила назначения субсидий: как не остаться без помощи на коммуналку

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Изменены правила назначения субсидий: как не остаться без помощи на коммуналку

Жилищная субсидия: какие документы нужны для оформления после изменения правил / pixabay.com

Порядок назначения жилищной субсидии претерпел определенные изменения. Для получения помощи на оплату коммунальных услуг изменился пакет обязательных документов. Какие документы нужны для оформления субсидии в 2021-2022 – читайте в материале ТСН.ua.

Пакет документов для оформления субсидии в 2021-2022

С 1 мая 2021 года, чтобы получить жилищную субсидию, гражданин Украины должен предоставить следующие документы:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • заявление о назначении и предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг;
  • декларация о доходах и расходах лиц, желающих получить помощь.

В некоторых случаях для назначения жилищной субсидии могут потребоваться дополнительные данные и документы:

  • договор об аренде (наеме) жилья (если он есть);
  • справка о доходах (если в декларации указаны доходы, данные о которых отсутствуют в ПФУ или ГФС);
  • документы, подтверждающие, что лицо не проживает по месту своей регистрации;
  • справки, подтверждающие, что лицо на данный момент находится на территории другой административно-территориальной единицы из-за лечения, работы, длительной командировки, обучения и т.д. (в том числе, если у вас есть легализованные в Украине документы о получении страхового стажа в другой стране);
  • справки, подтверждающие, что лицо оплачивает предоставление жилищно-коммунальных услуг в другом помещении;
  • акты обследования материальных и бытовых условий хозяйства (в поселковом, сельском и городском совете);
  • договор на аренду жилья в другом месте.

Субсидию назначают с того месяца, когда лицо подала заявление на его оформление и получило согласие на получение помощи.

Бланки для оформления субсидии 2021-2022: образцы заявления и декларации

Для заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии можно воспользоваться этим образцом.

Для заполнения декларации о доходах и расходах лиц, желающих получить пособие на оплату коммунальных услуг, воспользуйтесь этим образцом.

Возможно также оформление субсидии онлайн на портале "Дія". Для этого подается заявление, подписываемое электронной подписью.

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