Жилищный район Харькова кафиры обстреляли из "Градов": снаряд застрял в асфальте

Снаряд не разорвался.

Российские кафиры обстреляли Харьков из ракетной системы залпового огня. Один из снарядов прилетел в районе Конного рынка.

Об этом сообщает советник МВД Антон Геращенко.

"Район Конного рынка. Удар Ураганом или Смерчем по жилому району. Ракета не разорвалась. Путин-Убийца!", — написал Геращенко.

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