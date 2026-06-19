Жилищный сертификат или ваучер: в чём разница и как украинцам получить 2 миллиона на жилье

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В Украине в рамках программы «еВосстановление» действуют два похожих, но принципиально разных инструмента для обеспечения граждан новым жильем — жилищные сертификаты и жилищные ваучеры.

В Министерстве развития общин подробно разъяснили, какие общие правила действуют в отношении обоих видов помощи и чем именно они отличаются для владельцев разрушенных домов и переселенцев.

Что объединяет жилищные сертификаты и ваучеры

Жилищный сертификат и жилищный ваучер преследуют одну главную цель, которая заключается в обеспечении граждан новым жильем при поддержке государства. Оба механизма функционируют через Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

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Процедура оформления также одинакова: человек подает заявление, которое в течение 30 календарных дней рассматривает и утверждает специальная комиссия при местной общине или военной администрации. Кроме того, в обеих программах действуют одинаковые требования безопасности, в частности обязательная проверка документов и предоставление справки об отсутствии судимости у заявителя.

Полученную помощь в обоих случаях можно суммировать, то есть объединить несколько сертификатов или ваучеров для покупки одного объекта недвижимости при условии одновременного резервирования средств. После успешного заключения сделки на приобретенное жилье налагается пятилетний запрет на продажу.

Чем отличаются и что общего между жилищным ваучером и жилищным сертификатом / Источник: Минразвития

Чем отличается жилищный ваучер от сертификата

Основное отличие заключается в том, кто может получить помощь. Государственную помощь в виде жилищного сертификата или денежных средств на строительство предоставляют украинцам, которые были владельцами разрушенного жилья. Для этого необходимо официально подтвердить разрушение жилья и заранее зарегистрировать право собственности на него в Государственном реестре недвижимости.

Если у разрушенного жилья было несколько владельцев, то выплату разделят между всеми совладельцами в соответствии с их долями в имуществе.

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Совершенно иной подход применяется к жилищным ваучерам. Они созданы специально для переселенцев из временно оккупированных общин, которые относятся к отдельным льготным категориям и не имеют ни одного квадратного метра на территории, контролируемой Украиной. При этом оставленная в зоне оккупации недвижимость не принимается во внимание и не мешает человеку подать заявку на участие в этой программе.

Чтобы получить помощь по обеим программам, необходимо обязательно подать заявление, но порядок подачи отличается.

Если ваше жилье разрушено, заявление на компенсацию можно подать так, как вам удобнее: в мобильном приложении или на сайте «Дия», а также лично через ЦНАП или у нотариуса.

С жилищными ваучерами ситуация иная: пока их оформляют только через мобильное приложение «Дия». Уже с конца июля этот перечень будет расширен, и документы можно будет подать также через сайт «Дія», ЦНАПы или нотариусов.

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Каков размер пособия и на что можно потратить эти средства

Как отмечают в Министерстве развития общин, при выдаче жилищного сертификата и денежной компенсации на восстановление сумма компенсации определяется индивидуально. Она зависит от площади жилья, его местоположения, года постройки, количества комнат и других характеристик.

Жилищный ваучер имеет фиксированный размер— два миллиона гривен.

Владельцы разрушенных домов имеют право выбрать наиболее удобный для себя вид помощи:

получить жилищный сертификат и приобрести по нему готовую квартиру или дом,

взять деньги и построить дом с нуля на своей земле.

Что касается жилищного ваучера, то здесь выбора нет — эти средства разрешено потратить только на покупку новой недвижимости.

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На использование жилищного сертификата государство предоставляет 30 календарных дней, тогда как для жилищного ваучера этот срок вдвое больше и составляет 60 дней. Если человек не успеет потратить зарезервированные средства в течение этого времени, они автоматически вернутся в систему, чтобы финансовая помощь как можно быстрее перешла к другим людям, которые сейчас находятся в очереди.

Что нужно знать о праве собственности

Когда человек получает компенсацию за разрушенное жилье, егоправо собственности на этот уничтоженный объект официально аннулируется, а право требовать от России возмещения убытков в размере суммы выплаты переходит к государству.

С жилищным ваучером всё проще — отказываться от права собственности на жилье, оставшееся под оккупацией, не нужно. Однако после покупки нового жилья по ваучеру право требования к стране-агрессору на сумму помощи также переходит к государству.

Существенная разница есть и в вопросе наследования. Если владелец уничтоженного имущества не успел воспользоваться сертификатом, право на эту компенсацию могут переоформить его наследники. Что касается жилищных ваучеров, то их передача по наследству вообще не предусмотрена законом.

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В целом оба этих инструмента действуют в рамках государственной программы «еВосстановление», но рассчитаны на совершенно разные обстоятельства. Сертификаты возвращают крышу над головой тем, чье жилье физически уничтожено огнем или обстрелами, тогда как ваучеры помогают найти новый дом переселенцам, которые из-за оккупации родных городов остались ни с чем.

Жилье в Украине — последние новости

В Украине запущена программа жилищной поддержки для ветеранов-переселенцев с оккупированных территорий. Оформить ваучер на два миллиона гривен теперь можно прямо в приложении «Дія».

Кроме того, запущена программа «Домик в деревне», в рамках которой общины будут выкупать частные дома для долгосрочного проживания внутренне перемещенных лиц. Впрочем, эффективность этой инициативы будет зависеть от наличия рабочих мест, больниц, школ и общего уровня комфорта в селах, хотя первые общины для пилотного проекта уже определены.

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