Жить местью: история семьи Тарасевичей, потерявших родных в результате обстрела Запорожья

Горожане до сих пор приходят в себя после того трагического дня.

Отомстить родным и еще больше помогать украинским защитникам – такова цель у семьи погибших Тарасевичей в Запорожье. Российская бомба попала в их дом 7 октября. 42 человека ранены, 10 – погибли. В частности, 27-летняя София, ее маленький сын и бабушка.

Родители и сестра погибших встретились с ТСН, чтобы рассказать о своих самых дорогих.

Это последние кадры с Адамом, которые сняла его бабушка и послала в семейный чат. Парню был только год

"Зачем ты снимаешь шапочку, Адам будет холодно, будет холодно, ага не смог надеть, бандюжка"

Уже через несколько часов после этой прогулки в их дом попала российская бомба.

Адам с мамой и дедушкой жили на третьем этаже. Сергей в момент атаки работал, на последнее его сообщение "У вас все в порядке?" дочь уже не ответила. Когда он прибежал домой, долго не мог узнать дом.

"Я час ходил тут вот потом я понял, что здесь ничего нет"

Пока он был на работе Софии с ребенком, помогала ее бабушка Татьяна, говорит мать погибшей.

"Узнала что город обстреливают КАБами, начала звонить маме и Соне, с ними уже не было связи, и тогда я уже поняла, что это конец"

Рассказывая о родных женщинах часто срывается в слезы. Дочь была переводчиком с английского. В начале полномасштабного вместе с 15-летним братом уехала в Великобританию.

"Малый пошел в школу, а Соня нашла себе работу на военной базе, которая готовила наших военных и она работала там переводчиком. Она родила Адама и это был самый любимый ребенок в моей жизни, это был невероятный мальчик, он был так умен"

Вернулась домой, потому что скучала по родным и мечтала работать психологом. Помогать людям как ее 68-летняя бабушка Татьяна Тарасевич.

"Всю жизнь проработала врачом педиатром, она спасала детей, она изучала студентов, лучшей матери не было в мире"

Единственное, что осталось от их квартиры – это фотография, которую сестра Софии нашла, когда спасатели разгребали завалы.

"Из того ковша в какой-то момент вылетела вот эта фотография единственная"

Фотография помята и поцарапана, но родные не могут налюбоваться на своего Адамчика. Помнит все – его первые движения, первые шаги, первый удар по мячу.

"В последний вечер я заметил, что он уже его бутс, думаю, оо, и все же е, е, е, думаю еще немножечко и заговорит. Московившаяся бомба не дала ему научиться разговаривать"

По словам сестры, первой вынесли Софию, ведь опознали ее сначала как другого человека, потому что она была изуродована.

"Позже нашли бабушку и Адама и под тем орехом, где он гулял тот черный пакет"

В тот трагический день погибли 10 человек, в том числе и соседи Софии и Адама – молодые супруги и дедушка. Выжил только 5-летний мальчик, который сейчас находится в больнице.

"Я буду жить местью ради памяти своих родных мамочки, дочери и внука. Чтобы эта Россия прекратила свое существование. Очень много врачей, друзей, которые сейчас на войне и каждый из них меня туда ждет"

Дом полностью уничтожен, их жители остались без жилья и вещей. Сергея приютили родные. Он с мамой Софии каждый день приезжает в эти могилы, покрытые цветами и детскими игрушками.

Напомним, в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия произвела обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице. Кровавая атака унесла жизни 9 человек.

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