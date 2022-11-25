Жить рядом с фронтом: как бизнес помогает людям с прифронтовых и деоккупированных территорий

Полномасштабная война, которую 24 февраля начала Россия, без преувеличения коснулась каждого украинца и каждого уголка нашей страны. Однако есть регионы, которые, к сожалению, больше всего пострадали. Это Донецкая, Луганская, Сумская, Черниговская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области, частично оказавшиеся под временной оккупацией врага и находившиеся до сих пор под постоянными обстрелами.

Люди в этих регионах в большинстве своем оказались в опасных и сверхсложных условиях, каждый день многим приходится выживать и рисковать жизнью. Однако украинцы, власть и международная поддержка других государств и бизнеса не оставили их один на один с войной и ее последствиями, а, наоборот, каждый день находят возможности для помощи и поддержки.

ТСН.ua совместно с международной сельскохозяйственной компанией Corteva Agriscience, активно поддерживающей украинцев через многочисленные украинские волонтерские инициативы, в спецпроекте на примере конкретных организаций расскажет, как сейчас в Украине работает система помощи людям на прифронтовых и деоккупированных территориях.

Corteva Agriscience – глобальный производитель семян и средств защиты растений, который бок о бок поддерживает украинских фермеров и помогает им обеспечивать продовольственную безопасность даже в условиях войны. Компания, работающая в более чем 140 странах мира, с начала широкомасштабного вторжения едва ли не единственная на своем рынке прекратила бизнес в стране-агрессоре, чтобы не поддерживать кровавый режим. Это пример ответственной компании, которая помогает нашим фермерам создавать настоящий украинский продукт, являющийся важным вкладом в Победу Украины.

ОО "Обычные люди " — помощь пограничной Харьковщине

Команда Анны Вовк, руководительницы общественной организации "Обыкновенные люди", помогает жителям Харькова и приграничных населенных пунктов Харьковской области, которые были в оккупации, а сейчас ежедневно находятся под вражеским огнем россиян. Организация занимается благотворительной деятельностью с 2019 года и с начала полномасштабной войны создала волонтерскую организацию Kvitka.help.

Ежемесячно "Обыкновенные люди" развозят продуктовые наборы ориентировочно 30 тысячам людей региона. В состав наборов входят крупы, макароны, сахар, соль, печенье, сгущенка, средства гигиены и т.д. Но сейчас, по словам Анны, продукты — не главное, потому что больше людей накануне зимы нуждаются в генераторах, теплой одежде и зарядных устройствах.

"Люди, которые были в оккупации, не всегда голодны, потому что легче всего врагу было их накормить. Больше всего сегодня нужны теплые вещи, генераторы, средства гигиены, пауэрбанки. Следовательно, мы сейчас не делаем акцент на еде", — объясняет руководительница ОО "Обычные люди". И добавляет, что материальная помощь Corteva очень сильно помогает покрывать реальные потребности жителей Харьковщины.

"Corteva — одна из немногих компаний, кто оказывает ту помощь, которая наиболее необходима, и всегда прислушивается к актуальным потребностям людей", — говорит о сотрудничестве с Corteva Анна Вовк. По ее словам, организация пишет много грантов на получение всесторонней помощи, но всегда ограничены в действиях, потому что деньги после получения гранта приходят через месяц-полтора. Поскольку мы пишем гранты на стратегические вещи: еда или генераторы, то цена за это время меняется. В Corteva понимают, что в момент, когда деньги поступают, ценовая политика может быть уже иной, чем когда писали грант, да и потребности людей тоже. "Поэтому они позволяют, в отличие от других, корректировать запрос. Это один из десяти случаев, когда идут на встречу. Потому что они реально понимают, что потребности могут измениться в условиях войны", — добавляет глава ОО.

Good Bread from Good People – инклюзивная пекарня, которая печет хлеб для пострадавших от войны территорий

Пять лет назад Владислав Малащенко открыл пекарню Good Bread from Good People, в которой работал он сам и еще два человека. Главной целью пекарни была социализация людей с ментальной инвалидностью, которым обычно почти невозможно найти работу. За это время он с коллегами помог научиться работать и социализироваться более 50 людям. "Однако с марта мы остановили производство полного ассортимента и стали выпекать исключительно хлеб, который мы бесплатно передаем пострадавшим во время войны людям", — отмечает директор пекарни Наталья Шадрина.

В общей сложности пекарня выпекла и передала более 200 000 хлебов. Хлеб от Good Bread из Good People получают военные, люди, жилье которых разрушено, и жители освобожденных населенных пунктов. Сейчас, по словам Натальи, приоритетное направление – обеспечить необходимым деоккупированные территории. Команда пекарни посетила Киевщину и Черниговщину, Харьковщину и Донетчину.

"Каждую неделю мы ездим, общаемся с людьми, записываем их потребности. Поэтому в эти районы доставляем не только хлеб, но и другой гуманитарный груз. Все это удается делать благодаря донатам людей и поддержке компаний", — делится она.

Фото: Good Bread from Good People

Среди таких компаний Corteva, которая поддерживала Good Bread и до войны и после ее начала не оставляла пекарню без поддержки. После начала полномасштабного вторжения наше видение того, как следует помогать, также совпало. За финансирование Corteva пекарня Good Bread изготовила около 7 тысяч буханок хлеба, которые были розданы пострадавшим на освобожденных территориях. Зимой ситуация усложняется и потребности растут. 30 000 хлебов, которые также будут выпечены в инклюзивной пекарне и переданы украинцам, пострадавшим от войны и нуждающимся в помощи", — рассказала Наталья Шадрина.

Фото: Good Bread from Good People

"Центр волонтерства и защиты" — продуктовые наборы для прифронтовых регионов

Благотворительная организация "Центр волонтерства и защиты" была официально зарегистрирована в апреле 2022 года, хотя начала работать с начала полномасштабного вторжения. Центр помогает людям, пострадавшим от войны, продуктовым и гигиеническим наборам, предоставляет одежду, медикаменты и другие товары широкого потребления. Организация развозит продукты в пострадавшие от агрессии России регионы на севере, востоке и юге Украины. Более 1100 таких продуктовых наборов профинансировала Corteva.

Фото: Corteva

"Мы хотим поблагодарить Corteva Agriscience за помощь в эти сложные для всех времена. Мы очень горды, что эта компания предоставила возможность нашей благотворительной организации помочь гражданскому населению в прифронтовых зонах. Эти люди действительно в этом нуждаются и в их эмоциях, и словах благодарности трудно описать", — говорит Тарас Завацкий, представитель БО "Центр волонтерства и защиты".

В БО работает колцентр, куда можно обращаться с соответствующими запросами. Оставить заявку на продуктовый набор для ВПЛ, зарегистрированных во Львове, можно на сайте Центра. Для этого нужно просто заполнить форму по ссылке.

"Картофельные войска" — миссии в пострадавшие регионы

В первые недели войны владелец сети ресторанов Дмитрий Дубас и телеведущий и спикер Андрея Шевченко — Николай Васильков начали развозить обеды военным, ТРО, пожарным, в церкви, больницы. Впоследствии деятельность волонтерской организации несколько переформатировалась и гуманитарный штаб волонтерской помощи "Реставратор. Картофельные войска", о котором мы уже писали, начал еженедельно проводить "День переселенца" и ездит с помощью в наиболее пострадавшие от российской агрессии города и села. "Картофельные войска" возят людям продукты, средства гигиены, строительные материалы, медицинские препараты и другие необходимые вещи.

Corteva также поддержала их проект "Места войны" — миссии в пострадавшие регионы. "Второй проект, который, кроме "Дня переселенца", подхватила Corteva, — это миссии в пострадавшие регионы. Ближе — это Киевская, Житомирская, Черниговская — мы ездим сами, у нас есть транспорт. Мы связываемся с общинами, спрашиваем о нуждах: кому надо 200 кирпичей привезти, кому костыли, ходунки, продукты питания. В прифронтовых регионах у нас есть волонтеры, которые ездят в военные, и через которых мы людям гражданским передаем помощь: медицинские средства, корм для животных, гигиенические средства. Это комплексная задача и мы рады, что Corteva ее поддержала”, – рассказывает Николай Васильков.

Фото: Реставратор. Картофельные войска

Такие поездки совершаются еженедельно, а иногда и чаще. Николай Васильков также добавляет, что на пострадавших территориях "Картофельные войска" также помогают школам, например закупают парты и Corteva в этом направлении их также поддерживает.

Итак, несмотря на все ужасы войны, люди смогли сплотиться и объединиться ради взаимоподдержки и помощи, а благодаря социально-ответственному бизнесу, такому как Corteva Agriscience, эта помощь постоянно умножается ради Победы, ради людей.