Житель Буковины пошел в СЗЧ на целый год: суд вынес суровое наказание

Мужчина осужден за дезертирство на пять лет и один месяц заключения.

Житель Черновицкой области получил пять лет лишения свободы за уход в СЗЧ (самовольное оставление части) и целый год не появлялся на службе.

Об этом передает "Главком" со ссылкой на решение суда.

Игорь М. был мобилизован в марте 2023 года. Его уже бывшая жена, с которой мужчина еще в то время проживал, рассказала, что уже через месяц после мобилизации, возвращаясь домой с ребенком после гостей у сестры, обнаружила экс-мужа дома. Тот заявил, что ушел в СЗЧ.

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Весь год Игорь М. жил с бывшей женой и ребенком, ходил на работу и зарабатывал деньги для семьи. Мачеха обвиняемого сообщила суду, что пасынок "приехал домой, ни от кого не скрывался, работал". Только через год, 3 апреля 2024 года, его задержали правоохранители.

Суд учел, что Игорь. М отрицательно характеризуется по месту службы и состоит на учете у врача нарколога с диагнозом острая алкогольная интоксикация. В то же время, его соседи о мужчине отзываются положительно. Также он содержит двух малолетних детей.

"Суд признает обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого его искреннее раскаяние, выразившееся в том, что он полностью признал свою вину и искренне сожалеет о совершении им правонарушения, в процессе досудебного и судебного разбирательства давал правдивые показания, способствовавшие органам правосудия истину по делу", – говорится в приговоре.

Мужчина осужден за дезертирство на пять лет и один месяц заключения.

Ранее стало известно , что будет с СЗЧшниками, которые не вернутся на службу до 1 января.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о возможности возобновления службы без уголовного наказания после первого СЗЧ.

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