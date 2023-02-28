Житель Черкасс и двое киевлян за 200 долларов продавали россиянам персональные данные украинцев: фото

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве схему продаж персональных данных украинских граждан. Делцами оказались двое киевлян и бизнесмен из Черкасс.

Как рассказали в СБУ, злоумышленники создали специализированную интернет-платформу и телеграм-бот, в которые "сливали" паспортные данные, номера телефонов и автомобилей, принадлежавших жителям разных регионов Украины.

Для получения доступа к электронным базам данных заказчики покупали "подписку" на соответствующие интернет-ресурсы. Делки предлагали приобрести "абонемент" на месяц стоимостью до 200 долларов.

Для поиска клиентов использовали специально созданные телеграм-каналы, а оплату получали на криптокошелек.

Среди потенциальных заказчиков интернет-услуг были представители российских спецслужб, искавших конфиденциальную информацию о военнослужащих Сил обороны, говорят в СБУ.

В результате следственно-оперативных действий задержан организатор преступной схемы. Им оказался предприниматель из Черкасс, купивший специализированное серверное оборудование для сбора и обработки персональных данных. К незаконной деятельности он привлек двух жителей столицы, которые помогали ему с созданием и администрированием онлайн-сервисов.

В ходе обысков по адресам проживания злоумышленников обнаружено компьютерное оборудование и другие вещественные доказательства преступления.

В настоящее время организатору схемы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), защищенной в соответствии с действующим законодательством).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения и уведомлении о подозрении его сообщникам.

Идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, количество российских кибератак на Украине выросло в пять раз по сравнению с 2020 годом.

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