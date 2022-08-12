Житель Донбасса перешел на сторону врага: организовал фильтрацию в Херсонской области

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который во временно оккупированной Херсонской области подавляет сопротивление местных жителей.

Сторонники государства-террориста России заочно объявили о подозрении в "государственной измене". Он может получить пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что житель Донецкой области перешел на сторону врага. Предатель добровольно стал командиром 1 роты 5 батальона 109 полка 11 десантно-штурмовой бригады (г. Улан-Удэ). Уже в марте он отправился в поселок Архангельское в Херсонской области, чтобы содержать захваченный район.

Сторонник оккупантов организовал деятельность подчиненных по подавлению сопротивления местного населения. Кроме того, он склонял людей к сотрудничеству с оккупантами, а также участвовал в усилении так называемых фильтрационных мер на подведомственной территории.

Как сообщалось, в Сумской области ресторан, который с начала оккупации владельцы превратили в пекарню, оказался в водовороте скандала из-за возможной коллаборации. В Тростянке пекарей, кормивших город хлебом, обвиняют в сотрудничестве с врагом.

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