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Житель Харькова, ранее набивший на лбу "Кернес жив", сделал тату с портретом Порошенко на ягодицах

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Житель Харькова, ранее набивший на лбу "Кернес жив", сделал тату с портретом Порошенко на ягодицах

скриншот с видео/Евгений Ивашко, Tik Tok

Харьковчанин Евгений отметил, что татуировка еще не завершена. Полностью она будет готова 17 января.

Харьковчанин Евгений, который ранее в память о мэре Геннадии Кернесе набил на лбу фразу "Кернес жив", теперь сделал тату на ягодицах с изображением пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом мужчина написал на своей странице в Instagram.

Житель Харькова на видео заявил, что сделал татуировку по случаю возвращения Петра Порошенко в Украину.

Мужчине на ягодицах "набили" портрет экс-президента Украины Петра Порошенко и решетку. Внизу на ягодицах у мужчины подпись: "В тюрьме сегодня макароны".

Харьковчанин Евгений отметил, что тату еще не завершено. Полностью оно будет готово 17 января.

Осторожно, видео 18+

Напомним:

  • Харьковчанин Евгений, который в память о мэре Геннадии Кернесе набил на лбу фразу "Кернес жив", объяснил, зачем это сделал. Парень рассказал ТСН, что сделал татуировку вполне серьезно, а на такой шаг его подтолкнул сон, в котором был покойный мэр.

  • Впоследствии блогер Евгений Ивашко решил избавиться от тату "Кернес жив", которое он набил на лбу после смерти главы Харькова. Уже через полгода парень решил стереть историческую надпись.

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