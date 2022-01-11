Житель Харькова, ранее набивший на лбу "Кернес жив", сделал тату с портретом Порошенко на ягодицах

Харьковчанин Евгений отметил, что татуировка еще не завершена. Полностью она будет готова 17 января.
Харьковчанин Евгений, который ранее в память о мэре Геннадии Кернесе набил на лбу фразу "Кернес жив", теперь сделал тату на ягодицах с изображением пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом мужчина написал на своей странице в Instagram.
Житель Харькова на видео заявил, что сделал татуировку по случаю возвращения Петра Порошенко в Украину.
Мужчине на ягодицах "набили" портрет экс-президента Украины Петра Порошенко и решетку. Внизу на ягодицах у мужчины подпись: "В тюрьме сегодня макароны".
Харьковчанин Евгений отметил, что тату еще не завершено. Полностью оно будет готово 17 января.
Осторожно, видео 18+
Напомним:
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Харьковчанин Евгений, который в память о мэре Геннадии Кернесе набил на лбу фразу "Кернес жив", объяснил, зачем это сделал. Парень рассказал ТСН, что сделал татуировку вполне серьезно, а на такой шаг его подтолкнул сон, в котором был покойный мэр.
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Впоследствии блогер Евгений Ивашко решил избавиться от тату "Кернес жив", которое он набил на лбу после смерти главы Харькова. Уже через полгода парень решил стереть историческую надпись.
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