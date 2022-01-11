Житель Харькова, ранее набивший на лбу "Кернес жив", сделал тату с портретом Порошенко на ягодицах

Житель Харькова, ранее набивший на лбу "Кернес жив", сделал тату с портретом Порошенко на ягодицах

Харьковчанин Евгений отметил, что татуировка еще не завершена. Полностью она будет готова 17 января.

Харьковчанин Евгений, который ранее в память о мэре Геннадии Кернесе набил на лбу фразу "Кернес жив", теперь сделал тату на ягодицах с изображением пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом мужчина написал на своей странице в Instagram.

Житель Харькова на видео заявил, что сделал татуировку по случаю возвращения Петра Порошенко в Украину.

Мужчине на ягодицах "набили" портрет экс-президента Украины Петра Порошенко и решетку. Внизу на ягодицах у мужчины подпись: "В тюрьме сегодня макароны".

Харьковчанин Евгений отметил, что тату еще не завершено. Полностью оно будет готово 17 января.

Осторожно, видео 18+

Напомним:

Харьковчанин Евгений, который в память о мэре Геннадии Кернесе набил на лбу фразу "Кернес жив", объяснил, зачем это сделал. Парень рассказал ТСН, что сделал татуировку вполне серьезно, а на такой шаг его подтолкнул сон, в котором был покойный мэр.

Впоследствии блогер Евгений Ивашко решил избавиться от тату "Кернес жив", которое он набил на лбу после смерти главы Харькова. Уже через полгода парень решил стереть историческую надпись.

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