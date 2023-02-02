Житель Харьковщины поставлял в РФ запчасти для военных субмарин, из которых обстреливают Украину: фото

СБУ разоблачила делка, который обошел санкции СНБО и поставлял в РФ комплектующие для военных подводных лодок.

Киберспециалисты СБУ разоблачили украинского делrf, который, несмотря на запрет СНБО, поставлял в Россию товары двойного использования. Эти детали использовались на подлодках российского флота, задействованных в ракетных ударах по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

По материалам следствия, злоумышленником оказался житель Харьковщины.

Чтобы обойти запрет на военно-техническое сотрудничество с РФ, он создал свою компанию, которая закупала товары двойного назначения у украинских предприятий и под видом "гражданских приборов" поставлял их в Россию.

Впрочем, как установила СБУ, продукция на самом деле использовалась для оснащения российского флота. В частности, для оборудования подлодок, из которых россияне запускают ракеты по Украине.

После полномасштабного вторжения мужчина пытался наладить новый канал доставки товаров в РФ через третьи страны. Впрочем, благодаря реакции СБУ это удалось предотвратить.

Фигуранту сообщили о подозрении по статье 333 Уголовного Кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

За совершенное ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Полтавской области двое переселенцев по заказу РФ "охотились" на HIMARS: предателей разоблачила СБУ.

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