Житель Харьковщины предложил НАТО пожизненное пользование своим земельным участком: фото заявления

Украинец также заявил, что хочет лично вступить в Альянс.

В воскресенье, 16 января, в Сети появилась фотокопия заявления харьковчанина Олега Марченко на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором он предлагает свой земельный участок для размещения военной базы Альянса.

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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Харьковчанин Олег Марченко этим заявлением сообщает о своем желании вступить в Альянс и предлагает отдать свой земельный участок в 8,13 га на территории Харьковской области для базы НАТО.

Согласно заявлению свою землю украинец готов отдать на безвозмездной основе в пожизненное пользование.

Фото із соцмереж

Напомним, Североатлантический Альянс уже принял решение о членстве Украины и Грузии в НАТО, но не установил сроки, когда это произойдет.

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