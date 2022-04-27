Житель Хмельницкой области призвал к свержению государственной власти: получил четыре года тюрьмы

Житель Хмельницкой области призвал к свержению государственной власти: получил четыре года тюрьмы

Житель Хмельницкой области призвал к свержению государственной власти и получил четыре года заключения.

Хмельницкий апелляционный суд оставил по-прежнему приговор мужчине в распространении материалов с призывами к захвату государственной власти, совершенных с использованием СМИ. Апелляционную жалобу суд отклонил.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что 55-летний обвиняемый гражданин Республики Казахстан, но россиянин по этническому происхождению. Впрочем, он уже более десяти лет живет в Хмельницкой области.

В "Одноклассниках" он распространял материалы, где призывал к насильственному захвату государственной власти Украины, предлагал отстранить представителей центральных органов государственной власти от их полномочий и передать власть народу. В частности, в ноябре прошлого года в своих публикациях призвал к свержению государственной власти, называл ее "бандеровской хунтой", а также создать в Украине образование образцов так называемых "ОРДЛО".

Хмельницкий горрайонный суд признал обвиняемого виновным в преступлении. Он был наказан лишением свободы на 4 года с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Подсудимый обжаловал приговор. Просил смягчить наказание: заменить заключение на три года испытательного срока. Мол, раскаялся в своих действиях, а в Украине проживает с женой и ее детьми с 2011 года. Впрочем, апелляционный су оставил без изменений.

Как сообщалось, СБУ обезвредила вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ. Среди задержанных — глава территориального общества и "расконсервированные" агенты, у которых были отработаны пути побега в Крым на случай "провала".

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