Житель Хмельницкой области пытался продать на интернет-аукционе ценный артефакт: как его наказали

В ходе проверки правоохранительные органы установили данные продавца и изъяли артефакт.

В Хмельницкой области предупредили незаконную продажу на интернет-аукционе артефакта времен Великого переселения народов. В частности, серебряной накладки эпохи Великого переселения народов 425-450 годов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По информации, находку житель Хмельницкой области пытался продать на одном из интернет-аукционов. Руководство музея обнаружило этот факт и обратилось с заявлением в прокуратуру.

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"Предметы подобного стиля, который называется "стиль Сьоздала", считают показателем интернациональной моды варварских элит того времени, а их распространение маркирует стремительное движение целых народов", — говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что география распространения таких находок разнообразна – Волынь, Крым, Скандинавия, Венгрия, Германия, Северная Франция. Однако это редкие, единичные экземпляры, которых сегодня нет в коллекции музея.

В настоящее время назначена комплексная комиссионная и искусствоведческая экспертиза, а также экспертиза сплавов и металлов.

Напомним, в Украине показали уникальный артефакт, которому 500 лет.

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