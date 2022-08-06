Житель Хмельницкой области убил знакомого, потому что тот поддерживал российскую агрессию в Украине

Мужчина получил девять лет заключения. Инцидент произошел в мае в селе Головли Шепетовского района. Во время застолья мужчина зарезал хозяина дома, а затем скрылся.

Об этом говорится в приговоре Славутского горрайонного суда.

"Погибший говорил, что одобряет действия российской стороны, обвиняемый выразил свое недовольство и осуждение владельца дома за его благосклонность. Хозяин поднялся со стула и начал дергать его за плечи. Обвиняемому это не понравилось. Он схватил нож, лежавший на столе, и нанес один удар в туловище", — говорится в постановлении суда.

Издание "Є" писало, что обвиняемый житель Нетешина был в отпуске и решил поехать на дачу в Шепетовском районе. В день убийства он дома с несколькими знакомыми выпил около 200 грамм. Вечером решил пойти в конец улицы, чтобы нарезать крапивы для скота. Впрочем, один из его собутыльников предложил еще и зайти на гости к его знакомому.

Обвиняемый взял свой хозяйственный нож и бутылку с остатками водки, а затем отправились "по делам". Встретив на улице неравнодушного выпить, они пошли к нему домой, где уже троем начали распивать спиртные напитки. Через некоторое время знакомый обвиняемого ушел домой, а тот остался с владельцем дома дальше выпивать. Впоследствии возникла ссора из-за российской войны в Украине, которая привела к смерти.

Злоумышленник говорит, что после этого наклонился к потерпевшему, но тот пробормотал в его сторону нецензурные слова и замолчал. Потом вышел из дома и пошел к себе домой.

По его словам, на помощь он никого не звал, первую медицинскую помощь не оказывал. Мол, мобильного с собой не было, а скорую и полицию смогла бы вызвать жена потерпевшего, когда вернется. До приезда полиции мужчина находился дома. Свое состояние опьянения в тот день оценивало как среднее. О том, что лезвие его ножа было острое, знал.

Как сообщалось, в Петропавловке Днепропетровской области 20-летний парень зарезал свою 41-летнюю тетю, после чего украл из дома телефон и телевизор. Во время задержания у злоумышленника изъяли вещи потерпевшей.

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