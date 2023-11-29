Житель Хмельницкой области украл у знакомого 1,5 тонны табака: подробности

Когда знакомый вышел из машины, грабитель скрылся в неизвестном направлении с грузом на 711 тыс. грн

В Хмельницкой области 39-летний мужчина похитил у знакомого 1,5 тонны табака на 711 тыс. грн. Известно, что злоумышленник втерся в доверие потерпевшему и предложил транспортировать продукцию на собственном авто. Однако, воспользовавшись моментом, когда владелец вышел из машины, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области, подозреваемый познакомился с 28-летним жителем Жванецкой общины незадолго до совершения преступления.

Узнав, что мужчина выращивает табак, злоумышленник предложил ему помощь в сбыте около 1,5 тонны продукции.

“Потерпевший согласился, расфасовал табак и погрузил его в автомобиль, на котором приехал злоумышленник. После этого они вместе направились в Каменец-Подольский, чтобы продать табак. Доехав до села Смотрич, злоумышленник под придуманным предлогом попросил потерпевшего выйти из автомобиля. Как только 28-летний мужчина сделал это, грабитель мигом уехал с места происшествия”, — сообщает полиция.

Злоумышленник нанес потерпевшему ущерб на 711 тыс. грн. Мужчине объявили подозрение по ч.4 ст. 186 УК (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы. Вскоре ему изберут меру пресечения, полиция будет настаивать на содержании под стражей в СИЗО.

Известно, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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