Мужчина подал в суд документы, согласно которым его отец был немцем.

Житель Хмельницкой области пытался через суд изменить свою национальность в документах о браке за 1980 год.

Первая инстанция удовлетворила иск, однако Хмельницкий апелляционный суд отменил их решение, сообщает пресс-служба.

Муж обратился в суд с просьбой внести изменения в его свидетельство о браке, где вместо национальности "русский", просил указать "немец".

"Мужчина отметил документы, которые подал к заявлению: свидетельство о рождении, где указана национальность его отца — "немец" (матери — "россиянка"), копии военных билетов его и отца, где указана национальность "немец". Этого, по мнению истца достаточно для внесения изменений в актовую запись о браке», – отмечают в апелляционном суде.

Городской районный суд согласился с истцом и обязал ДРАЦС изменить в документе мужчину национальность.

Свое решение суд обосновал 11 статьей Закона Украины "О национальных меньшинствах", в которых указывается, что граждане Украины имеют право свободно избирать и восстанавливать национальность.

Однако в ДРАЦС не согласились с решением суда и подали апелляцию. Они объяснили это тем, что документы располагают противоречивой информацией, а прямых доказательств нет.

Кроме того, графу "национальность" заполняли в соответствии с его советским паспортом, где на момент регистрации брака не было ошибок. По этому документу житель Хмельнитчины – "русский".

Поэтому оснований изменения в документах 43-летней давности в апелляционном суде не нашли.

Судейская коллегия апелляционного суда в городе Хмельницкий объяснила, что вопрос изменения национальности регулировался Указом Президента Украины от 31 декабря 1991 № 24 "О порядке изменения гражданами Украины национальности". Однако он утратил силу в 1999 году.

Пока в законодательстве не предусмотрены в документах гражданского состояния (свидетельства о рождении или браке) графы "национальность".

Напомним, ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что у российских властей паранойя из-за символики, связанной с Украиной.

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