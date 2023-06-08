Житель Хмельнитчины требовал через суд убрать из акта о браке данные, что он россиянин

Мужчина подал в суд документы, согласно которым его отец был немцем.
Житель Хмельницкой области пытался через суд изменить свою национальность в документах о браке за 1980 год.
Первая инстанция удовлетворила иск, однако Хмельницкий апелляционный суд отменил их решение, сообщает пресс-служба.
Муж обратился в суд с просьбой внести изменения в его свидетельство о браке, где вместо национальности "русский", просил указать "немец".
"Мужчина отметил документы, которые подал к заявлению: свидетельство о рождении, где указана национальность его отца — "немец" (матери — "россиянка"), копии военных билетов его и отца, где указана национальность "немец". Этого, по мнению истца достаточно для внесения изменений в актовую запись о браке», – отмечают в апелляционном суде.
Городской районный суд согласился с истцом и обязал ДРАЦС изменить в документе мужчину национальность.
Свое решение суд обосновал 11 статьей Закона Украины "О национальных меньшинствах", в которых указывается, что граждане Украины имеют право свободно избирать и восстанавливать национальность.
Однако в ДРАЦС не согласились с решением суда и подали апелляцию. Они объяснили это тем, что документы располагают противоречивой информацией, а прямых доказательств нет.
Кроме того, графу "национальность" заполняли в соответствии с его советским паспортом, где на момент регистрации брака не было ошибок. По этому документу житель Хмельнитчины – "русский".
Поэтому оснований изменения в документах 43-летней давности в апелляционном суде не нашли.
Судейская коллегия апелляционного суда в городе Хмельницкий объяснила, что вопрос изменения национальности регулировался Указом Президента Украины от 31 декабря 1991 № 24 "О порядке изменения гражданами Украины национальности". Однако он утратил силу в 1999 году.
Пока в законодательстве не предусмотрены в документах гражданского состояния (свидетельства о рождении или браке) графы "национальность".
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