Житель Ивано-Франковска продавал ни рынке украденную еду и лекарства, предназначенные для ВСУ и переселенцев

Мужчина выманил у настоятеля церкви продукты, а также украл волонтерскую помощь в местном театре.

Житель Ивано-Франковска предстанет перед судом за то, что украл гуманитарную помощь, предназначенную для ВСУ и переселенцев, и продавал ее на местном рынке.

Об этом сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области.

По данным следствия, обвиняемый в июне этого года обманом завладел продуктами питания и похитил медикаменты и другие вещи, предназначенные для ВСУ и внутренне перемещенных лиц.

Мужчина соврал настоятелю церкви, сказав, что собирает продукты для украинских военных, а после получения продовольствия почти на 90 тыс. грн распорядился ими по собственному усмотрению.

Также во время охраны помещения театра в Ивано-Франковске он узнал, что там находится гуманитарная помощь и незаконно вынес ее для собственного обогащения. Среди похищенного — медицинские средства и медикаменты более чем на 80 тыс. грн.

Продукты и угнанные товары злоумышленник пытался продать на местном рынке.

Фото: Прокуратура Ивано-Франковской области

В отношении мужчины в суд направили обвинительный акт по факту мошенничества и кражи гуманитарной помощи в условиях военного положения (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Гуманитарный кризис в Украине

По данным ООН, почти 18 миллионов украинцев, или более 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.

Постоянный координатор ООН и гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун заявила 18 октября о "полном опустошении" в районах, пострадавших от войны, и постоянно меняющихся масштабов гуманитарного кризиса там. Представитель ООН выразила глубокую обеспокоенность будущим наступлением зимы.

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