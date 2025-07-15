Житель Ивано-Франковска заказал убийство бывшей за $2000: детали дела

Задержание мужчины в Ивано-Франковске, который заказал убийство жены

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Житель Ивано-Франковска заказал убийство своей жены, с которой находился в процессе развода. Правоохранители задержали заказчика вместе с сообщником и теперь дело передано в суд.

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура.

Как выяснило следствие, в январе 2025 года житель Ивано-Франковска решил заказать сильное избиение собственной жены, с которой находился в процессе развода. Для этого мужчина привлек знакомого и вместе они подыскали исполнителя: им стал судимый за совершенные ранее насильственные преступления.

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Позже заказчики изменили свои условия и приказали исполнителю именно убить женщину. За это пообещали денежное вознаграждение в 2000 долл.

Однако, правоохранители предотвратили совершение преступления и задержали злоумышленников. Фигуранты находятся под стражей.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту покушения на умышленное убийство, совершенного по заказу и по предварительному сговору группой лиц, а также незаконного приобретения и хранения взрывчатки.

К слову, в июне Волынь всколыхнуло жуткое преступление: 35-летнего мужчину подозревают в убийстве экс-жены и тещи на глазах двух малолетних детей.

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