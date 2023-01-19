Житель Ивано-Франковской области застрелил товарища и избил полицейского

Житель села Татаров выстрелил из карабина в товарища и избил полицейского.

В воскресенье, 15 января, в селе Татар Надворнянского района Ивано-Франковской области 35-летний мужчина во время спора убил своего товарища. После этого злоумышленник избил полицейского, пытавшегося его задержать.

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

По данным следствия, 15 января в селе Татаров во время распития алкоголя 35-летний мужчина вступил в конфликт со своим товарищем. Во время спора он выстрелил из карабина в грудную клетку потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Во время задержания злоумышленник головой ударил полицейского, нанеся последнему телесное повреждение.

По ходатайству прокурора 17 января суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей.

Местному жителю сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, незаконном обращении с оружием, умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесного повреждения (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 345 УК).

За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области дочь нашла дома отца с перерезанным горлом. Убийцу мужчины оперативно поймали.

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