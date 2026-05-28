- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 1 мин
Житель Киевщины через фейковый отель похитил 1,6 млн грн с карточек иностранцев
Аферист вклеил собственное фото в чужой паспорт, после чего зарегистрировал фиктивную гостиничную компанию в одном из городов Хмельницкой области.
Киберполицейские разоблачили 55-летнего жителя Киевской области, которого подозревают в масштабном мошенничестве с банковскими карточками иностранцев.
Об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, мужчина использовал поддельный паспорт и POS-терминал для незаконного присвоения средств граждан Сингапура и Гонконга.
Следствие установило, что аферист вклеил собственное фото в чужой паспорт, после чего зарегистрировал фиктивную гостиничную компанию в одном из городов Хмельницкой области. В дальнейшем он арендовал помещение, открыл банковский счет и установил банковский терминал.
Как сообщают в киберполиции, впоследствии подозреваемый получил от неустановленных лиц реквизиты банковских карточек иностранцев и через арендованный POS-терминал провел транзакции на более чем 2,3 миллиона гривен.
Финучреждение обнаружило подозрительные операции и заблокировало около 700 тысяч гривен. В то же время более 1,6 миллиона гривен мужчина успел снять через банкоматы и перевести на другие счета.
Киберполицейские и следователи полиции Хмельницкой области под процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший руководитель финансово-экономической службы одной из бригад, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении, систематически обворовывал военных, присвоив более 9,7 млн гривен. Деньги он проиграл в азартные игры.