Житель Киевщины через фейковый отель похитил 1,6 млн грн с карточек иностранцев

Киберполицейские разоблачили 55-летнего жителя Киевской области, которого подозревают в масштабном мошенничестве с банковскими карточками иностранцев.

Об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, мужчина использовал поддельный паспорт и POS-терминал для незаконного присвоения средств граждан Сингапура и Гонконга.

Следствие установило, что аферист вклеил собственное фото в чужой паспорт, после чего зарегистрировал фиктивную гостиничную компанию в одном из городов Хмельницкой области. В дальнейшем он арендовал помещение, открыл банковский счет и установил банковский терминал.

Как сообщают в киберполиции, впоследствии подозреваемый получил от неустановленных лиц реквизиты банковских карточек иностранцев и через арендованный POS-терминал провел транзакции на более чем 2,3 миллиона гривен.

Финучреждение обнаружило подозрительные операции и заблокировало около 700 тысяч гривен. В то же время более 1,6 миллиона гривен мужчина успел снять через банкоматы и перевести на другие счета.

Киберполицейские и следователи полиции Хмельницкой области под процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший руководитель финансово-экономической службы одной из бригад, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении, систематически обворовывал военных, присвоив более 9,7 млн гривен. Деньги он проиграл в азартные игры.

