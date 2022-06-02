Житель Краматорска сдавал оккупантам позиции ВСУ, после чего их обстреляли ракетами: фото

Житель города Краматорска Донецкой области сотрудничал с российскими спецслужбами, которым сдавал позиции украинских военных.

Мужчина передавал врагу информацию об обстрелах в Краматорске и карту, на которой указал расположение помещений и военной техники ВСУ на территории одной из воинских частей в городе. После этого оккупанты ударили по украинским военным ракетам.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"Гражданин Украины в марте 2022 года установил на свой мобильный телефон приложение и зарегистрировался там, чтобы предоставлять информацию о расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований представителям Российской Федерации и подконтрольным ей НВФ", — говорится в сообщении.

В соответствующем мобильном приложении коллаборант вступил в сговор с работниками ФСБ РФ. С марта по 26 апреля 2022 года подозреваемый передавал российской спецслужбе данные об обстрелах в Краматорске.



Также он получил от работника российской ФСБ задачу выяснить данные о расположении помещений и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории одной из воинских частей в Краматорске. Мужчина в своем телефоне нанес на карту соответствующие данные и послал работнику ФСБ. Кроме того, подозреваемый передал врагу координаты расположения воинской части ВСУ, после чего российские военные нанесли по ней ракетный удар.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в незаконном распространении информации о размещении ВСУ по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

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