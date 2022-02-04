Житель Луцка писал жене о любви и попал в Книгу рекордов Украины

Слово "любовь" встречалось в письмах влюбленных 781 раз.

Житель Луцка Евгений Филипчук попал в Книгу рекордов Украины благодаря романтической переписке с женой, которую они вели более 60 лет назад. Три года назад его любимая Ольга умерла и мужчина захотел перечитывать их письма, которые они писали друг другу в юношестве, сообщает "Суспильне Волынь".

Пара переписывалась три года, и только за второй год слово "любовь" встречалось на их страницах 781 раз – это и установило украинский рекорд.

"Я насчитал более 160 писем. "Ну и что, – скажет кто-то, – может, некоторые и больше написали". Может. Но у меня есть письма по 20 страниц, в которые я не вкладывался и продолжал заканчивать одно письмо на следующих 20 страницах. А у Оли наиболее рекордным был 2-й год переписки. Одно письмо она писала мне восемь дней подряд. Получилось 42 страницы рукописного текста школьной тетради", — рассказывает мужчина.

Евгению Филипчуку – 82-лет, он кандидат технических наук и бывший декан Луцкого национального технического университета. Сегодня же мужчина хочет использовать романтические переписки в пока незаконченном автобиографическом романе "Пусть расскажут письма".

"Слово "любовь" – вечное, и моя книга будет написана об этом. Вы не поверите – моя жена Оля ушла из жизни три года назад, но мы снова с ней встретились. Здесь, за письменным столом. Я держу в руках письма, написанные ее рукой. Я вижу, как расплывались буквы, и я целую на пожелтевших страницах следы ее слез. Сегодня роман "Пусть расскажут письма" мы пишем вдвоем", — добавил мужчина.

Евгений и Ольга, фото/"Общественное Волынь"

Читайте также: