Житель Львовщины получил три повестки, но воинские части не брали его на службу: мужчину наказали

Мужчина в третий раз не пришел в ТЦК, потому что был пьян.

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили 41-летнего мужчину, которого сначала военные части отказывались брать на службу, а впоследствии он проигнорировал повестку, поскольку был нетрезв.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, мужчина 16 сентября 2023 года прошел ВВК, которая сочла его годным к службе. Житель Львовщины должен был прибыть в октябре 2023 в ТЦК, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что ВВК сочла его пригодным к мобилизации. Мужчина получил повестку на 18 сентября 2023 года и прибыл в военкомат. Житель Львовщины отметил, что его "возили по разным частям, однако никто его не принял. Затем ему дали повестку на 03.10.2023. 03.10.2023 он просидел целый день в ТЦК, однако его никуда не отправили и сказали прийти 04.10.2023. Он не пришел, потому что был в состоянии алкогольного опьянения".

Суд установил, что мужчины действительно отказались брать на службу две воинские части. Одна из них не указала причины отказа, а в другой ее объяснили, что "его не приняли в связи с низкими морально-деловыми качествами".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Полтавской области хотели мобилизовать мужчину с диагнозом "умственная отсталость".

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