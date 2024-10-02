Житель Мариуполя зарезал приезжего россиянина: соседи встали на его защиту

Россиянин выхватил нож и пытался ударить одного из жильцов дома.

После многих конфликтов с жителями многоквартирного дома во временно оккупированном Мариуполе, приезжий гражданин России получил смертельный удар ножом от одного из мужчин. Соседи называют этот случай самозащитой и записали видео в поддержку обвиняемого в убийстве.

Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

По словам жильцов дома, приехавший из Владикавказа россиянин самовольно заселился в одну из квартир осенью 2023 года. Гражданин государства-агрессора сразу начал конфликтовать с соседями: бросал кирпич в окна, взламывал замки.

“Когда один из жителей сделал замечание, на следующий день гражданин РФ ударил мужчину кирпичом по голове и ударил его жену, работающую врачом. По словам пострадавшей женщины, потом приезжий мужчина натравил свою собаку”, — рассказывают инциденты с россиянином в сообщении.

Во время очередной стычки, как говорят соседи, россиянин выхватил нож и пытался ударить одного из жильцов дома. Тот смог отобрать у него оружие и ударил в ответ.

Пока мариупольца задержали и обвиняют в убийстве. Жители дома хотят защитить соседа, ведь так называемые "правоохранители", которые прислуживают оккупационным властям, никак не реагировали на все обращения.

Напомним, в временно оккупированный Мариуполь привезли российских беженцев из Курской области. Их размещают в домах, ранее принадлежавших местным жителям, но были отобраны оккупантами после того, как мариупольцы были вынуждены покинуть город из-за войны.

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