Житель Одесской области систематически развращал свою приемную 13-летнюю дочь

Мужчина угрожал ребенку и совершал сексуальное насилие.
43-летний житель Измаильского района Одесской области долгое время насильно развращал свою приемную 13-летнюю дочь.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
"43-летний злоумышленник в течение длительного времени, до мая прошлого года, будучи под хмельком, по месту своего жительства, с применением силы и угроз физического наказания, систематически совершал развратные действия в отношении своей приемной дочери", — говорится в сообщении.
Суд признал виновным жителя Измаильского района в развращении 13-летней девочки по ч. 2 ст. 156 УК Украины и вынес приговор – до 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Сведения о злоумышленнике будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
Недавние задержания насильников в Украине
В Николаевской области 45-летний мужчина изнасиловал свою 88-летнюю соседку. Его задержали.
В Киеве задержали 35-летнего мужчину, который систематически насиловал 11-летнюю падчерицу. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В Харьковской области задержан 30-летний мужчина, который изнасиловал 13-летнего мальчика в Киеве. Злоумышленник познакомился с ребенком в Сети, втерся в доверие и договорился о встрече.
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