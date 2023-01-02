Житель Одесской области систематически развращал свою приемную 13-летнюю дочь

43-летний житель Измаильского района Одесской области долгое время насильно развращал свою приемную 13-летнюю дочь.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

"43-летний злоумышленник в течение длительного времени, до мая прошлого года, будучи под хмельком, по месту своего жительства, с применением силы и угроз физического наказания, систематически совершал развратные действия в отношении своей приемной дочери", — говорится в сообщении.

Суд признал виновным жителя Измаильского района в развращении 13-летней девочки по ч. 2 ст. 156 УК Украины и вынес приговор – до 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Сведения о злоумышленнике будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Недавние задержания насильников в Украине

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