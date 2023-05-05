Житель Одессы за 70 000 грн сдавал россиянам места украинской ПВО: как его наказали

Предатель выезжал в разные районы Одессы и пригороды, где делал фото и видео объектов, интересовавших российских окупантов.

Информатора окупантов, проживавшего в Одессе, задержали во время передачи видео с дислокацией систем ПВО спецслужбам РФ через мессенджер. Свою "помощь" россиянам предатель оценил в 70 000 грн.

Об этом сообщили в пятницу, 5 мая, в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В ходе расследования было установлено, что одессит, являющийся сторонником России, за вознаграждение также собирал для спецслужб РФ информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, админзданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и областе.

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"Для сбора данных он выезжал в различные районы Одессы и пригороды, где делал фото и видео объектов", — говорится в сообщении.

На судебном заседании одессит признан виновным в государственной измене, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Одессе местного жителя, наводившего российские ракетные удары по региону. После "прилетов" вражеский информатор приходил на места ударов, чтобы выяснить и обнародовать их последствия для повторных атак.

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