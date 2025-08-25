ТСН в социальных сетях

Житель Покровска остановил российский дрон голыми руками (видео)

В прифронтовом Покровске местный житель стал героем, собственноручно остановив российский дрон-камикадзе.

Житель Покровска остановил русский дрон голыми руками

Житель Покровска остановил русский дрон голыми руками / © скрин с видео

В прифронтовом Покровске местный житель проявил недюжинную отвагу, собственноручно остановив запутавшийся в оптоволоконных кабелях российский дрон-камикадзе.

Это видео было опубликовано в телеграмм-канале БУТУСОВ ПЛЮС.

Человек, не имея никакого специального оборудования, сумел обездвижить беспилотник и даже снять с него боеприпас. После этого дрон начал дымить и, вероятно, загорелся.

У Покровську чоловік самотужки зупинив російський дрон. / © Telegram / Бутусов плюс

Хотя поступок местного жителя поражает, украинские военные предостерегают, что такие действия чрезвычайно опасны и призывают никогда не повторять их.

Напомним, FPV-дроны российской армии уже начали залетать даже в Николаевскую область, в частности, в направлении населенных пунктов Лупарево и Лиманы.

А в поселке Калиновом на временно оккупированной территории Луганской области раздался взрыв во дворе одного из домов, где находились шесть российских захватчиков с их военным транспортом.

В военной разведке уточнили, что это подразделение оккупантов выполняло функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной недалеко от дома вражеской военно-ремонтной базы.

