Житель Полтавщины попросил жену "меньше пить" и поплатился за это

В Глобинском районе Полтавской области мужчину признали виновным в совершении домашнего насилия и оштрафовали за ссору с бывшей женой.

Об этом пишет Кременчугская газета.

Инцидент произошел ночью 27 июня в селе Жуки. Местный охранник во время конфликта делал бывшей жене замечания по злоупотреблению алкоголем и «унижал ее оскорбительными словами». По словам потерпевшей, это повлекло за собой психологическое давление и подавленность.

В суде мужчина признал свою вину и согласился, чтобы дело было рассмотрено без его присутствия. Женщина на заседание не явилась.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему назначили штраф в размере 340 гривен, а также обязали уплатить судебный сбор — 605 гривен 60 копеек.

Напомним, в Ровно полицейские задержали 27-летнего уроженца Ивано-Франковщины, подозреваемого в жестоком избиении мужчины, что привело к его смерти.

Трагедия произошла 18 августа на улице Даниила Галицкого. Около пяти утра к стражам порядка обратилась 42-летняя жительница города, которая рассказала, что в квартире соседа нашла тело 57-летнего знакомого. По вызову выехали следственно-оперативная группа и работники уголовного розыска.

По предварительным данным, накануне вечером в доме 60-летнего жителя собралась компания из шести человек. Во время застолья между 27-летним гостем и 57-летним мужчиной возник конфликт, переросший в драку. Младший начал наносить многочисленные удары руками и ногами по голове и телу оппонента. От полученных травм потерпевший скончался еще до прибытия медиков.

После нападения злоумышленник скрылся, оставив окровавленную обувь у подъезда. Впрочем, долго скрываться ему не удалось — менее чем через час оперативники разыскали его недалеко от одного из автовокзалов города.