Житель Прикарпатья ограбил и закрыл в доме переселенку с тремя детьми

Житель Прикарпатья ограбил и закрыл в доме переселенку с тремя детьми

Житель Ивано-Франковской области закрыл в доме и ограбил переселенку с тремя детьми.

Следствие установило, что 23 марта 54-летний житель одного из сел Прикарпатья пригласил домой переселенку с тремя малолетними детьми. Они из-за войны переехали в регион. Мужчина познакомился с переселенкой в ​​соцсети, предложил ей совместное проживание.

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской окружной прокуратуры.

Вечером между ними возник конфликт из-за воспитания детей. Во время спора мужчина угрожал женщине. Кроме того, схватил ее за волосы, а затем запер с детьми в доме. Женщина просила о медицинской помощи, ведь имела ранение, которое получила еще на востоке. Впрочем, прикарпатец не обращал внимания. Кроме того, забрал у нее две тысячи гривен.

Не в силах свободно покинуть временное жилье, переселенка с детьми находилась там против своей воли до приезда сотрудников полиции. Их на следующий день вызвала знакомая женщина.

Полиция задержала мужчину. Прокуроры передали обвинительный акт по действиям злоумышленника в суд. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, Ивано-Франковский городской суд признал виновным жителя Калуша в участии в террористической организации ДНР и содействии ее деятельности. Калушанина заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Мужчина прибыл на временно оккупированную территорию Донецкой области в августе 2014 года. В городе Горловка присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой ДНР.

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