Житель Прикарпатья сообщал в Viber о местах разглашения повесток: чем это обернулось

На Прикарпатье СБУ разоблачила 34-летнего жителя Калушского района, который помогал мужчинам-уклонистам. Он создал и администрировал группу в мессенджере Viber, где сообщали об актуальных местах издания повесток.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что в этой группе было 11 тыс. участников, большинство из которых жители Долинской территориальной громады. В сообществе информировали о перемещении и местонахождении военного транспорта и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Информация о мероприятиях, проводимых ТЦК и СП, позволяла военнообязанным избегать постановки на учет и получение повесток и препятствовала мобилизации.

Во время обыска у прикарпатца изъяли мобильный телефон с сим-картой, к которой привязан профиль администратора Viber-сообщества. Киберспециалисты СБУ прекратили работу Viber-группы и заблокировали возможность срывать мобилизационные мероприятия работников ТЦК и СП.

Подозреваемому сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

По данным следствия, фигурантта признал вину. Отмечается, что мужчина изъявил желание сотрудничать со следствием и выразил просьбу заключить соглашение о признании виновности.

Как сообщалось, в Полтавской области водитель школьного автобуса отказался от мобилизации из-за матери с 2 группой инвалидности. За это его приговорили к испытательному сроку лишения свободы.

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