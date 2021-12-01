Житель Прикарпатья за изнасилование и избиение пенсионерки получил 3,5 года заключения

Житель Прикарпатья за изнасилование и избиение пенсионерки получил 3,5 года заключения

Мужчина проник в дом пожилой женщины и напал на нее.

36-летнего жителя Ивано-Франковской области, который напал и изнасиловал 69-летнюю женщину, приговорили к 3,5 годам заключения. Соответствующий приговор вынес Рожнятовский районный суд, пишет "Галичина".

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Преступление произошло еще в 13 июля 2021 года. 36-летний пьяный мужчина пробрался в квартиру пенсионерки, дождался, когда она вернется домой, и напал на нее.

Преступник начал угрожать пожилой женщине кухонным ножом и силой начал выкручивать ей руки. Он ударил пенсионерку в голову, от чего она упала на пол и травмировалась.

"После этого, обвиняемый, разорвав одежду потерпевшей, в которую она была одета, преодолевая физическое сопротивление потерпевшей, оказал к ней действия сексуального характера, без добровольного согласия потерпевшей", — говорится в материале дела.

Во время судебного заседания злоумышленник признал свою вину в незаконном проникновении в дом женщины и ее изнасиловании и попросил судью строго его не наказывать.

В свою очередь потерпевшая просила суд наказать обвиняемого по закону и заключить его в тюрьму.

В результате суд признал 36-летнего прикарпатца виновным и отправил его за решетку на 3,5 года.

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