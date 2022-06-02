Житель Ровенщины после самоубийства брата застрелил тестя, избил тещу и прострелил ногу шурину: фото

Житель Ровенщины после самоубийства брата застрелил тестя, избил тещу и прострелил ногу шурину: фото

В среду, 1 июня, в селе Рудня-Карпиловская Ровенской области 37-летний мужчина убил бывшего тестя, прострелил шурину ногу и избил тещу.

Мужчина совершил преступление после того, как нашел застреленным своего младшего 35-летнего брата, который, вероятно, совершил самоубийство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Сообщения о стрельбе и двоих погибших в селе правоохранители получили около 22:30.

"По месту жительства 35-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову из незарегистрированного двуствольного охотничьего ружья. 37-летний родной брат, обнаружив младшего мертвым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрал его оружие и пошел в дом своих бывших тестя и тещи.Там выстрелил в грудь 51-летнему мужчине, который погиб на месте происшествия, ударил прикладом по голове 46-летней женщине и нанес огнестрельное ранение в ногу их 27-летнему сыну", — говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

Пострадавших госпитализировали в больницу, а злоумышленника до приезда полиции задержали местные жители и передали правоохранителям.

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО и свою причастность к совершенному не отрицает.

Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

Ему сообщили о подозрении по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух человек (ч.1 ст.115, п.1 ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 УК Украины).

Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

Кроме того, полицейские будут устанавливать также и обстоятельства совершенного самоубийства 35-летним жителем села Рудня-Карпиловская.

Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

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