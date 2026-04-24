Житель Сумщины пригласил к себе жить малолетнюю и систематически ее насиловал

В Сумской области полиция задержала мужчину за сексуальные преступления против малолетнего ребенка. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в полиции.

Следователи разоблачили и задержали 43-летнего мужчину, который долгое время сожительствовал с 13-летней девочкой и совершал по ней действия сексуального характера.

«Полицейские установили, что с ребенком подозреваемый познакомился в соцсетях. Несмотря на то, что девушка сразу сообщила свой возраст, мужчина продолжил общение с ней и впоследствии пригласил ее переехать к нему на Сумщину. Во время совместной жизни мужчина систематически насиловал ее», — говорится в сообщении.

Мать девочки, которая злоупотребляла алкоголем, осознала исчезновение малолетней дочери через несколько дней и обратилась к правоохранителям. После этого девушка на время все же вернулась домой, впрочем, впоследствии снова уехала жить к подозреваемому. Более того, мать девушки также приезжала к этому мужчине, где они жили втроем в течение двух дней.

Также следствие выяснило, что мужчина делал фото порнографического характера малолетней и хранил их для личного просмотра. Следовательно, мужчине сообщено о новом подозрении.

В настоящее время девушку изъяли из семьи, она находится в соответствующем реабилитационном центре. Решается вопрос лишения родительских прав ее матери.

Напомним, в Полтавской области произошел скандал в известной школе танцев. Бывшие воспитанницы школы танцев «Созвездие» в Кременчуге заявляют о физическом, психологическом и даже сексуальном насилии.