- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 370
- Время на прочтение
- 2 мин
Житель Сумщины пригласил к себе жить малолетнюю и систематически ее насиловал
Девушку изъяли из семьи, так как ее мать не сразу заметила исчезновение дочери. А злоумышленник будет отбывать пожизненное.
В Сумской области полиция задержала мужчину за сексуальные преступления против малолетнего ребенка. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщили в полиции.
Следователи разоблачили и задержали 43-летнего мужчину, который долгое время сожительствовал с 13-летней девочкой и совершал по ней действия сексуального характера.
«Полицейские установили, что с ребенком подозреваемый познакомился в соцсетях. Несмотря на то, что девушка сразу сообщила свой возраст, мужчина продолжил общение с ней и впоследствии пригласил ее переехать к нему на Сумщину. Во время совместной жизни мужчина систематически насиловал ее», — говорится в сообщении.
Мать девочки, которая злоупотребляла алкоголем, осознала исчезновение малолетней дочери через несколько дней и обратилась к правоохранителям. После этого девушка на время все же вернулась домой, впрочем, впоследствии снова уехала жить к подозреваемому. Более того, мать девушки также приезжала к этому мужчине, где они жили втроем в течение двух дней.
Также следствие выяснило, что мужчина делал фото порнографического характера малолетней и хранил их для личного просмотра. Следовательно, мужчине сообщено о новом подозрении.
В настоящее время девушку изъяли из семьи, она находится в соответствующем реабилитационном центре. Решается вопрос лишения родительских прав ее матери.
