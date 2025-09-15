Житель Сумщины заказал убийство экс-возлюбленной: чем это закончилось (фото)

Полиция предотвратила заказное убийство в Сумской области / © Национальная полиция Украины

В Сумской области мужчина заказал киллеру убийство своей бывшей сожительницы. За ликвидацию экс-возлюбленной заказчик обещал 10 тыс. долл.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Мужчина планировал убить бывшую гражданскую из мести. Заказчик хотел, чтобы киллер зарезал женщину ножом в кафе во время инсценированного конфликта. Однако исполнитель настоял на применении огнестрельного оружия.

«Киллер» получил от заказчика расписание дня и маршруты передвижения потенциальной жертвы, предоставил фигуранту план реализации преступления и получил аванс в 15 тыс. грн.

Для спасения женщины полицейские устроили спецоперацию, инсценировав ее убийство. «Киллер» прислал заказчику фото якобы убитой экс-возлюбленной, после чего стороны договорились об окончательном расчете.

Фото якобы «убитой» бывшей гражданской жены / © Национальная полиция Украины

Правоохранители задержали организатора покушения на убийство во время передачи «киллеру» второй части оплаты в 10 тыс. долл.

Фигуранту объявлено о подозрении, ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее житель Ивано-Франковска заказал убийство жены во время развода. Сначала мужчина с сообщником планировали лишь избить женщину, но впоследствии решили ее убить. Предотвратить преступление удалось правоохранителям, которые задержали обоих фигурантов.