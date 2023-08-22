Житель Тернопольщины избил военного: забрал автомат и разгуливал по городу

В Кременце Тернопольской области местный житель напал и жестоко избил военного, а также отобрал у него автомат. После содеянного разгуливал по городу. Нападавшего брали штурмом.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области.

Отмечается, что избитый военный был найден в лесополосе вечером 21 августа. Пострадавшего с многочисленными травмами головы доставили в больницу. По предварительным данным, между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт, переросший в драку. Когда военнослужащий потерял сознание, то злоумышленник отобрал у него автомат, бронежилет и скрылся в неизвестном направлении.

Оказалось, что нападающий — ранее неоднократно судимый 42-летний житель Кременца. Правоохранителям удалось оперативно задержать вооруженного мужчину. От разъяренного подозреваемого полицейские спасли сожительницу и двух ее малолетних детей, которые находились вместе с ним в доме. У него изъяли оружие, бронежилет и другие похищенные вещи военнослужащего.

Жителя Кременеца задержали. Полиция начала уголовное производство по статье "завладение огнестрельным оружием путем разбоя". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до 15 лет с конфискацией имущества.

По словам главы полиции Тернопольщины Сергея Зюбаненко, вчера пришлось вводить специальные полицейские операции "Сирена" и "Гром".

"Причина — вооруженный преступник, избивший в Кременце военнослужащего и отобравший у него автомат. Фигурант — неоднократно судим за насильственные преступления: грабежи, разбои, кражи. Злоумышленник, видимо, почувствовал себя героем фильма: в бронежилете с похищенной из похищенной из похищенной спрятался в доме, где избил сожительницу и двоих ее малолетних детей", — сообщил Зюбаненко.

Полиция задержала нападающего на военнослужащего. / Фото: ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Детали нападения

Между тем, местная журналистка Зоя Карпюк сообщила, что военный сильно пострадал: "В Кременце вчера случилось ЧП большого масштаба. Сильно пострадал военный от рук ранее судимого преступника. Правоохранители задержали изверга. Молимся, чтобы пострадавший жил".

По информации источников издания "20 минут", мужчина, которого зовут Павлом, серьезно травмировал военного, забрал у него автомат и бронежилет. После этого нападающий разгуливал Кременцем, а затем уехал домой. Кстати, он проживал с двумя маленькими детьми. Соседи слышали крики, вызывали полицию. Дом нападающего брали штурмом спецподразделения.

Как сообщалось, в Тернопольской области уклоняющийся отказался воевать. Он заявил, что лучше перейдет на сторону РФ. Мол, "это не его война".

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