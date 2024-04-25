Житель Тернополя пытался отправить за границу посылки с уникальными древними окаменелостями (фото)

Палеонтологические находки конфисковали, а на отправителей составили админпротоколы.

Тернополянин упаковал три посылки с десятью древними камнями с отпечатками существ, принадлежащими к уникальным палеонтологическим образцам.

Об этом говорится в сообщении Киевской таможни.

Ценные артефакты должны были направляться в США, Испанию и Таиланд. В трех международных посылках таможенники обнаружили 10 древних камней с отпечатками существ, относящихся к палеонтологическим образцам.

Фото Киевской таможни

"Отправителем двух посылок в Таиланд и США числился один и тот же житель Тернополя. Третья посылка направлялась из Киева в Испанию", — говорят таможенники.

Фото Киевской таможни

Житель Тернополя пытался переслать обломки геологических пород с окаменевшими ракоскорпионами и ракушками, которые, по словам исследователей музея, происходят из Подолья, бассейна реки Днестр.

Фото Киевской таможни

В настоящее время артефакты находятся на экспертизе в Национальном научно-естественном музее Национальной академии наук Украины.

Фото Киевской таможни

По словам исследователей, четыре окаменелости, отправленные из Киева в Испанию, – это плитки горной породы с коллекцией ракоскорпионов. Их уникальность состоит в том, что на отпечатках есть почти целые панцири.

Фото Киевской таможни

Более того, одна из плиток содержит остатки сразу трех ракоскорпионов с конечностями и образцы их голов.

Фото Киевской таможни

В посылке, которую отправлял житель Тернополя в Таиланд, были три окаменелости, две из которых – это моллюски, которые встречаются довольно редко и имеют научное значение.

Фото Киевской таможни

Еще одна окаменелость – это фрагмент панциря ракоскорпиона.

Фото Киевской таможни

А в США направлялись так называемые плитки красного песчаника с туловищными панцирями шести "девонских рыб" с неопределенными фрагментами.

Возраст всех палеонтологических образцов колеблется в пределах 408–443 млн лет. Происходят из Подолья, бассейна реки Днестр.

Известно, что таможенники составили на отправителей протоколы о нарушении таможенных правил (ст. 473 Таможенного кодекса). Все палеонтологические образцы изъяли.

Напомним, ранее таможня Германии напомнила, что на импорт из РФ распространяется запрет в отношении широкого круга товаров из-за введенных санкций за агрессию против Украины.

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