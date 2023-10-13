Житель Винницкой области придумал хитрый и дешевый способ бегства за границу: чем все закончилось

Житель Винницкой области решил сам изготовить фальшивые документы и бежать за границу.

Во Львовской области на 10200 грн оштрафовали мужчину из Винницкой области, который пытался выехать за границу с фальшивыми документами.

Об этом говорится в приговоре Мостиского районного суда Львовской области.

По данным суда, житель Винницкой области 2023 нашел в Интернете бланки временного военного удостоверения и справку ВВК о непригодности к службе в армии. Он распечатал файлы, вклеил туда свои фотографии и подделал подписи.

В конце августа 2023 года он решил уехать за границу, использовав "документы". На пункте пропуска "Шегини" он показал пограничникам сделанные дома справки и на этом его путешествие закончилось.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 УК Украины. Его оштрафовали на 10200 грн. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Винницкой области у врача из ВВК конфисковали валюту и заставили выплатить 34 000 грн.

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