Житель Волыни изнасиловал 4-летнюю девочку на школьном дворе: подробности жуткой истории

20-летний житель одного из сел Луцкого района приговорен к 13 годам лишения свободы за изнасилование ребенка.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Злоумышленнику было 18 лет, когда он на школьном дворе изнасиловал четырехлетнюю девочку. Это произошло днем 26 мая 2022 года.

Его сразу задержали и заключили под стражу. Сначала суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, впоследствии срок продлили.

Согласно решению суда, информацию о обидчике внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, 21 марта в Польше начался судебный процесс над парой украинцев, обвиняемых в пытках и изнасиловании 2,5-летнего сына женщины. Мужчину обвиняют в покушении на убийство ребенка, сопряженном с изнасилованием с особой жестокостью и издевательством над ребенком. Женщину — за пособничество и подстрекательство к пыткам и изнасилованиям ребенка.

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