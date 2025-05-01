Житель Закарпатья купил новый телефон и разослал всем знакомым порно: что было дальше

На Закарпатье осудили мужчину / © unsplash.com

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В Закарпатской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который с января по февраль 2025 сбрасывал на «мессенджеры» порнографические видео. В общей сложности пикантные кадры он прислал 52 людям.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина с 9 января по 6 февраля 2025 года регулярно посылал в мессенджерах порнографические кадры.

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На суде житель Закарпатья вину признал. Он объяснил, что купил телефон iPhone XR. Тогда он без причин отправил на все сохранившиеся в гаджете номера порнографические видео.

«Раньше не понимал последствия своих действий, поскольку не считал это уголовным правонарушением. Пока раскаивается я в совершенном, поэтому просил учесть это при назначении наказания», — говорится в материалах суда.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 301, части 3 статьи 301 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Напомним, в Полтаве парень разослал друзьям секс-видео с любимой.