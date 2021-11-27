Житель Закарпатья лишился элитного Maserati стоимостью более полумиллиона из-за "липовых" документов

Элитный итальянский спорткар изъяли на штрафплощадку.

У жителя Закарпатской области конфисковали элитный автомобиль Maserati стоимостью более полумиллиона гривен. Закарпатец незаконно пытался ввезти машину в Украину.

Об этом сообщает Закарпатская таможня.

"Из-за "липового" поручения закарпатец потерял уникальный автомобиль. Изысканный спорткар от известного итальянского автобренда Maserati, стоимость которого более полумиллиона гривен, задержали на внутреннем таможенном посту "Виноградов" Закарпатской таможни до решения суда", — говорится в сообщении.

В договоре купли-продажи указано, что спорткар приобрел житель одного из сел Тячевщины у гражданина Украины. Документ заключен в г. Карлове Вары (Чехия), удостоверенный тамошним нотариусом.

Однако при изучении документов у инспекторов возникли сомнения в их подлинности. Чиновники направили письмо указанному нотариусу. Последний ответил, что не удостоверял этот договор, то есть документ оказался фальшивкой.

На 34-летнего закарпатца составили протокол о нарушении таможенных правил. Элитный итальянский спорткар, 2013 года производства, ориентировочной стоимостью более 600 тыс грн, изъяли на штрафплощадку. Дело направят в суд.

Напомним, что в Украину на продажу попал бывший внедорожник Ford с оружием в багажнике.

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