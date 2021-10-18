Житель Запорожской области застрелил собаку на глазах у детей: фото

Пьяный мужчина якобы мстил животному.
В субботу, 16 октября, в селе Новопетровка Запорожской области пьяный местный житель на глазах у двух несовершеннолетних девушек из пневматического ружья выстрелил в их собаку породы такса. В результате животное погибло.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Правоохранителям мужчина объяснил, что животное якобы когда-то его укусило и он таким образом отомстил.
Полицейские изъяли у злоумышленника оружие и направили ее на экспертизу, а самого же живодера доставили в медицинское учреждение. Там установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 299 "Жестокое обращение с животными" Уголовного кодекса Украины. Действия фигуранта, совершенные в присутствии несовершеннолетних детей, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.
Напомним, в городе Здолбунов Ровенской области мужчина расстрелял из пневматической винтовки двух щенков, один из которых впоследствии скончался.