Житель Запорожья умер на следующий день после мобилизации: семья говорит об избиении

В Днепропетровской области при странных обстоятельствах погиб мобилизованный

Житель Запорожья 48-летний Роман Полторацкий скончался в воинской части на Днепропетровщине уже на следующий день после мобилизации.

Об этом передает «Суспільне Запоріжжя».

Романа мобилизовали прямо у его подъезда. У мужчины не было при себе военно-учетных документов и не обновляло данные в ТЦК, поэтому его сразу повезли в ТЦК.

Жена погибшего Юлия Балабух рассказала, что ее известили о его смерти только через 6 дней.

«На связь он так и не вышел. Я звонила в часть, на что мне у нас говорили база данных еще не обновилась, перезвоните за 3 дня. Я не ждала этих 3 дня, на следующий день звонила. Вот меня так целую неделю и футболили», — говорит жена Романа Полторацкого Юлия Балабух.

Родные не согласны с заключением экспертизы, говорят о кровоподтеках на теле

Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Однако родные не согласны с выводом экспертизы — говорят, что на теле мобилизованного были синяки.

«Может быть, сердечная недостаточность и была, потому что таких побоев любое сердце не выдержит. Но он умер… Оттого, что его избивали. Непонятно, за что убили. Он весь был избит. Глаз синий, щеки, лоб, ребра. Ноги уже я не смогла смотреть, а голова сзади была разбита, весь затылок в крови», — сказала жена умершего.



Семья погибшего требует от воинской части объяснений промедлений в сообщении о смерти.

«Когда родственники осмотрели тело, они обнаружили синяки. На лице, на туловище, по всему телу. Это не были трупные пятна, это очевидно были синяки. Претензии одни — почему с 23 по 29 июля кормили там „на завтра, на завтра“, давали ложную информацию», — отметил адвокат семьи Евгений Мельниченко.

Что говорят в воинской части

В военной части, где умер Роман Полторацкий, подтвердили факт гибели мужчины. Задержку уведомления о гибели мужчины там объясняют «бюрократическими сложностями».

В Сухопутных войсках ВСУ по запросу журналистов о комментарии пока не ответили.

