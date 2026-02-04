ТСН в социальных сетях

Украина
557
1 мин

Жителей 4 областей Украины предупредили об опасности: в чем дело

Четыре региона оказались в зоне действия первого уровня опасности из-за ухудшения метеоусловий.

Ирина Лабьяк
Погода в Украине

Погода в Украине / © УНИАН

Синоптики объявили предупреждение об опасной погоде для западных областей Украины на 4 февраля. Гололед и гололедица на дорогах могут существенно осложнить движение транспорта.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях 4 февраля жителей Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. В этих регионах ожидаются гололед, на дорогах гололедица.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Из-за такой погоды может быть затруднено движение транспорта.

Регионы Украины, где 4 февраля объявлен желтый уровень опасности / © Укргидрометцентр

Регионы Украины, где 4 февраля объявлен желтый уровень опасности / © Укргидрометцентр

Напомним, 4 февраля Украину разделит резкий температурный контраст: от -15°C на востоке и северо-востоке до +6°C на Закарпатье. В западных областях, в Винницкой и Житомирской областях ожидается небольшой снег, на Прикарпатье — гололед, а на дорогах большинства регионов сохранится гололедица. В Киеве и области день пройдет без осадков с температурой -8…-10°C в столице.

557
