Жителей Чернобаевки просят не спешить возвращаться домой: о чем следует знать

Местных из Чернобаевки на Херсонщине просят пока не возвращаться домой, ведь территорию нужно еще разминировать.

Жителей Чернобаевки, после начала полномасштабного вторжения РФ выехавших из своих домов, просят не спешить возвращаться домой. Местные власти предупреждают, что сначала следует проверить все помещения и провести разминирование территорий.

Об этом сообщает Чернобаевский сельский совет.

"Уважаемые жители Чернобаевской громады! Мы радуемся успехам ВСУ на нашей родной земле и верим в победу над врагом на всей территории Украины! Сейчас призываем быть осмотрительными и не спешить с возвращением в дома, где долгое время никто не находился", — сообщают местные власти.

В сельском совете объяснили, что Чернобаевская военная администрация пока не имеет разрешения посещать деоккупированные территории, поскольку сначала необходимо выполнить проверку и разминирование наших территорий.

"Как только будет разрешение от военных и структурных подразделений, мы сообщим об этом отдельным сообщением", — добавляют власти населенного пункта.

Напомним, 11 ноября, на только что освобожденной от российских оккупантов части Херсонщины подорвался автомобиль с гражданскими. В результате взрыва российской мины 4 человека пострадали, среди них — двое детей.

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