Жителей Дрогобыча призывают плотно закрыть окна, двери и не выходить на улицу: что известно

Жителей просят закрыть окна / © Pixabay

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После ночной атаки дронами и ракетами по Дрогобычу, которая вызвала пожар на промышленном объекте и обесточивание нескольких районов, власти призывают жителей оставаться дома, закрыть окна и двери и ожидать обновлений о состоянии воздуха.

Об этом сообщили в Дрогобычском городском совете.

Из-за атаки в нескольких районах города и в отдельных населенных пунктах громады исчезло электроснабжение — энергетики уже работают над его восстановлением. Тем временем работники Госучреждения «Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» проводят измерения качества воздуха и уровня радиации. Предварительные результаты ожидаются в течение нескольких часов.

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В связи с инцидентом жителей призывают оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Дрогобычский городской совет предоставил официальные рекомендации:

Плотно закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия;

Выключить кондиционеры, обогреватели и вентиляцию с забором воздуха извне;

Защитить органы дыхания — использовать влажные марлевые повязки, ткань или полотенце;

Следить за самочувствием: в случае ухудшения — обращаться в медицинские учреждения.

Главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко советует в случае задымления оставаться в помещении, проводить влажную уборку, увлажнять воздух и пить много щелочной воды (до 2,5 литров в сутки), избегая физических нагрузок.

В городе работает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Улицы патрулирует полиция, проводится обследование территорий для выявления дополнительных повреждений.

Городская власть уверяет, что ситуация контролируемая, все службы действуют слаженно. Все официальные обновления будут публиковаться на коммуникационных ресурсах Дрогобычского горсовета.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Россия ночью 29 июня осуществила масштабный ракетно-дроновой ударпо разным регионам Украины, в частности Львовской, Полтавской, Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. В результате атаки были значительные разрушения, а во время защиты воздушного пространства погиб пилот F-16. Обстрелы продолжались почти до утра, до 5 часов.