Жителей Херсона предупредили о запрете употребления воды из-под крана – ОВА

Жителей Херсона предупреждают, чтобы они не пили воду из-под крана – в городе продолжается дезинфекция сетей, вода опасна для употребления.

Об этом пишет Херсонская ОВА.

"В микрорайоне Корабел проводится дезинфекция сетей водоснабжения. В настоящее время запрещено пить эту воду и использовать ее для приготовления пищи. Временно вода пригодна только для технических нужд", — говорится в сообщении.

В воде в разы превышена концентрация гипохлорита натрия. Это необходимо для очистки сетей от накопившегося в водоводе осадка и уничтожения возбудителей болезней. Такие дезинфекции профилактически производятся во всех городах. А для Херсона это необходимо также и через подтопление водопроводных сетей.

Процесс очищения контролируют специалисты химико-бактериологической лаборатории питьевой воды "Херсонводоканала".

О завершении дезинфекции воды власти сообщат дополнительно.

Напомним, в Николаевской области вода в подтопленных селах больше не спадает, а дворы людей забросаны камышом.

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