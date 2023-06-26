Жителей Херсона предупредили о запрете употребления воды из-под крана – ОВА

В Херсоне пить воду из крана запрещено.
Жителей Херсона предупреждают, чтобы они не пили воду из-под крана – в городе продолжается дезинфекция сетей, вода опасна для употребления.
Об этом пишет Херсонская ОВА.
"В микрорайоне Корабел проводится дезинфекция сетей водоснабжения. В настоящее время запрещено пить эту воду и использовать ее для приготовления пищи. Временно вода пригодна только для технических нужд", — говорится в сообщении.
В воде в разы превышена концентрация гипохлорита натрия. Это необходимо для очистки сетей от накопившегося в водоводе осадка и уничтожения возбудителей болезней. Такие дезинфекции профилактически производятся во всех городах. А для Херсона это необходимо также и через подтопление водопроводных сетей.
Процесс очищения контролируют специалисты химико-бактериологической лаборатории питьевой воды "Херсонводоканала".
О завершении дезинфекции воды власти сообщат дополнительно.
Напомним, в Николаевской области вода в подтопленных селах больше не спадает, а дворы людей забросаны камышом.
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