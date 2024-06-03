Жителей Херсона призвали не выходить на улицу: важное заявление властей

Местные власти призвали жителей Херсона без острой необходимости не выходить на улицы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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"Россияне распространяют очередное ИПСО о том, что будто в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей". Но именно российские оккупанты уже полтора года уничтожают Херсон, калечат и убивают херсонцев, бьют по гражданским объектам. Поэтому очевидно, что единственная угроза для горожан". – это российские военные", — подчеркнул он.

Прокудин предупредил херсонцев о возможных "страшных провокациях" со стороны россиян.

"Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшее время без острой необходимости не передвигайтесь по улицам. И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих родных!", — призвал чиновник.

Напомним, в WSJ вышла статья, что Россия стремится сделать невозможной жизнь в Харькове и "очистить" от населения.

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